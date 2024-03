Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a aprobat prelungirea cu inca un an, incepand din iunie, a scutirii de taxe vamale pentru importurile agricole ucrainene acordate incepand cu 2022, dar cu „mecanisme de salvgardare” consolidate, extinse la cereale. Fermierii europeni acuza afluxul de cereale, oua si pui…

- Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a cerut luni Guvernului polonez sa ia masuri impotriva protestatarilor care arunca cerealele din mijloacele de transport cerealele provenite din Ucraina.

- Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat luni ca blocarea frontierei de catre agricultorii polonezi este o amenintare la adresa securitatii Ucrainei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Ucraina este pe cale sa exporte toate cerealele din recolta sa din 2023, in ciuda atacurilor rusești asupra porturilor și infrastructurii ucrainene, potrivit biroului de afaceri externe al Marii Britanii. Totuși, situația exporturilor din Marea Neagra ramane fragila, avertizeaza ONU. Ucraina a recoltat…

- Comisia Europeana lucreaza la o noua propunere care ar putea permite statelor din Est, precum Polonia și Ungaria, sa impuna restricții asupra cerealelor care sosesc din Ucraina in cazul unor ''perturbari'' ale pieței. "Trebuie sa ținem cont de sensibilitatea sectoarelor agricole, in special in țarile…

- Comisia Europeana analizeaza modalitatile prin care sa poata permite statelor membre din Est sa restrictioneze importurile din Ucraina, in conditiile in care vrea sa prelungeasca liberalizarea schimburilor comerciale cu Kievul pentru inca un an, pana in luna iunie 2025, transmite Reuters.Incepand…

- Protestele fermierilor din Europa provoaca ingrijorare la Comisia Europeana. Ursula von der Leyen, presedinta CE, urmeaza sa anunțe, miercuri, o serie de decizii dupa protestele de amploare din Germania și Romania din ultima saptamana. Astazi, in Parlamentul European de la Strasbourg , unde va fi prezenta…

- Premierul Marcel Ciolacu ar fi trebuit sa aiba o reacție mai prompta in privința protestelor transportatorilor și fermierilor, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Roman. El considera ca „s-a tergiversat destul de mult”.Florin Roman spune despre protestele transportatorilor și fermierilor ca…