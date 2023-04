Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Arabiei Saudite a aprobat miercuri decizia de a adera la Organizația de Cooperare de la Shanghai, in timp ce Riadul construiește un parteneriat pe termen lung cu China, in pofida preocuparilor SUA in materie de securitate, informeaza agenția Reuters.Arabia Saudita a aprobat un memorandum…

- Rusia si-a redirectionat cu succes toate exporturile de titei afectate de sanctiunile occidentale asupra Ucrainei catre tari ”prietenoase”, a declarat marti ministrul Energiei Nikolai Shulginov, in timp ce anticipeaza ca productia de petrol si gaze a tarii va scadea anul acesta, transmite Reuters.Occidentul…

- Presedintele american Joe Biden dezvaluie luni un spectaculos program militar la Oceanul Pacific, aprig criticat de China, care consta mai intai intr-o comanda importanta de submarine americane cu propulsie nucleara australiene de catre Canberra, iar apoi lansarea unui nou submarin de varf printr-o…

- Perth Mint, monetaria oficiala de lingouri din Australia, se confrunta cu o potențiala retragere a lingourilor de aur in valoare de 9 miliarde de dolari, dupa ce a vandut lingouri diluate sau "dopate" Chinei și apoi a ascuns acest lucru, potrivit unui raport intern, noteaza ABC News Australia.Jurnaliștii…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat duminica, 12 februarie, ca se pregatesc sa doboare un obiect neidentificat aflat in zbor in spatiul aerian al Chinei, in timp ce in Canada este cautat la sol un obiect zburator in forma cilindrica ce a fost doborat cu ajutorul fortelor aeriene americane, informeaza…

- Tesla are o serie de competitori in China in spatiul vehiculelor electrice, inclusiv o multime de start-up-uri precum Nio, Xpeng si Li Auto. Cel mai mare rival al Tesla in China in acest moment este producatorul auto BYD, sustinut de Warren Buffett. Anul trecut, BYD a vandut 911.140 de vehicule electrice…

- Vanzarile marcii Renault au scazut in anul 2022 cu 9,4% fața de anul anterior, pana la 1,46 milioane de unitați, acesta fiind al patrulea an de scaderi la rand, scrie Reuters.Producatorul francez a fost lovit mai dur decat rivalii sai de pandemia de COVID, dupa ce aceasta a afectat lanțurile de aprovizionare…

- Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, informeaza Profit.ro conform unor surse apropiate tranzacției. Potrivit…