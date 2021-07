Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de oameni au protestat, marți, in fața sediului de la Rafinaria Rompetrol, din Navodari. Dupa explozia de la rafinarie in care un tanar de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alți cinci au fost raniți, doi dintre ei grav, oamenii cer conducerii condiții de munca sigure. Muncitorii spun…

- Procurorul general al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea, a transmis miercuri, 9 iunie, o adresa catre toate Parchetele din țara, prin care ii indeamna pe procurori sa nesocoteasca decizia Curții Constituționale cu privire la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Operatorul aerian TAROM are un nou director general, in persoana lui Catalin Radu Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza din istoria sa, indeosebi pe segmentul transportului de pasageri, care a…

- Pe masura ce numarul imbolnavirilor de COVID-19 scade, spitalele transformate in unitați medicale dedicate exclusiv acestor bolnavi incep sa-și redeschida porțile pentru toți romanii. Dupa Spitalul Colentina, și Spitalul Foișor se redeschide, zilele acestea, pentru pacienții cu probleme ortopedice. …

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- O ancheta interna a fost declanșata la Poliției Capitalei, dupa ce un agent a fost prins la pensat in timpul serviciului. El se programase la un salon de cosmetica, aflat pe raza altei secții, chiar in timpul unei misiuni. Polițistul de la Secția 23 a fost gasit la salon atunci cand a aparut o urgența,…

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, efectua un exercițiu militar cu torpile la nord de insula Bali in momentul in care a disparut de pe…

- Procurori ai DNA și angajați ai Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne fac, miercuri, 30 de percheziții in mai multe județe din Moldova, dintre care una la sediul RAR Vaslui, intr-un dosar de corupție in legatura cu obținerea inspecției ITP. Procurorii suspecteaza ca inspecția ITP…