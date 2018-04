Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din cadrul Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane si cei din Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania anunta ca picheteaza, vineri, de la ora 10.00, Ministerul Transporturilor de unde vor pleca in mars catre sediul Guvernului.

- Sindicalistii de la CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor Tren în Gara de Nord, București/Foto: Ionuț Iamandi. Sindicalistii din CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor, principalele solicitari fiind aprobarea statutului personalului feroviar si mai multi bani…

- Iulian Cozianu a declarat miercuri ca in majoritatea spitalelor din Iasi situatia este tensionata, pentru ca veniturile unora dintre angajati sunt mai mici decat cele incasate in luna precedenta. "Salariatii din toate spitalele sunt revoltati. Este un haos in sistemul medical, iar legea salarizarii…

- Mii de cehi au manifestat luni in intreaga tara impotriva guvernului condus de miliardarul Andrej Babis, a doua avere ca marime din tara, trimis in judecata pentru o presupusa frauda, relateaza AFP. "Ne-am saturat!", "Vrem un guvern cinstit!", au scandat cei aproape 5.000 de manifestanti prezenti…

- Aproximativ 80 de membri ai Federatiei Mecancilor de Locomotiva din Romania (FML) vor picheta joi, pe 5 aprilie, sediul Ministerului Transporturilor. Sindicalistii vor cere conducerii ministerului sa gaseasca o solutie pentru aplanarea conflictului dintre CFR SA si CFR Marfa si sa investeasca in modernizarea…

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- Solutia promovata de Guvern prin proiectul de ordonanta privind schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale nu este decat o cosmetizare a adevarului, iar rezolvarea situatiei nu poate veni decat din abrogarea OUG 79/2017, care a stabilit…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Salaj susțin…