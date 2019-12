Stiri pe aceeasi tema

- Visul de a calatori devine realitate atunci cand stii sa-l urmezi, marturisea Daniel Tudora, lector doctor la Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, pentru care calatoriile au devenit practic un mod de viata, orice loc de pe mapamond putandu-se transforma intr-o…

- Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a fost cooptat in comitetul executiv al Asociatiei Scolilor de Medicina Europene. In AMSE sunt inscrise 70 de universitati si facultati de medicina din toata Europa, Romania fiind reprezentata de…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, in parteneriat cu Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” – ESTEEM Romania, organizeaza o noua conferința din ciclul „Seratele Procopiu la Palat”, avand…

- Parteneriatul semnat cu Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" este un prilej de bucurie pentru noi, mai ales ca am primit vizita doamnei lector universitar doctor Andra Iftimiei si a domnului lector universitar doctor Mihai Dunea, ce au incantat elevii colegiului nostru, transformati,…

- Deputatul sucevean are 44 de ani, a urmat cursurile Universitatii Ecologice Bucuresti – Facultatea de Arte – Actorie iar licenta a sustinut-o la Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi – Facultatea de Actorie. Bogdan Gheorghiu este cel care a pus bazele Teatrului Dramatic "Bucovina", proiect…

- Fostul ministru PSD Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscala in dosarul Unirea Shopping Center, le ține conferințe pe teme de antreprenoriat studenților Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, al carei rector este Tudorel Toader. Fostul ministru al Justiției a postat pe Facebook o fotografie…

- Domnia sa va povesti despre „Elite și societate in tranziția romaneasca”, dupa care iși va lasa cel mai recent roman „Marele incendiator. Cronica unui fapt divers”, aparut la Editura Corint. Evenimentul va avea loc miercuri, 23 octombrie, de la ora 14.00, in Aula „George Emil Palade”. Intalnirea se…

- Candidatul Partidului Unitatii Nationale, Octavian Ticu, are 47 de ani si este nascut in satul Costuleni, raionul Ungheni. Este licentiat in istorie. Absolvent al Universitatii „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania. Este cercetator-coordonator la Institutul de Istorie la Academia de Stiinte a Moldovei si conferentiar…