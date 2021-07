Scutul de la Deveselu, penetrat de Zircon! Suntem singuri! Iata ca momentul adevarului se apropie vertiginos. Și, mult mai curand decat se așteapta ”barbații de stat” perindați pe la Palatul Cotroceni, Victoria sau cel al Parlamentului, Romania va trebui sa confrunte ”secretul murdar” ce i-a fost ascuns ”Coloniei” de o teribila mașinarie de propaganda operativa. Și anume ca strategia de securitate naționala bazata strict […] The post Scutul de la Deveselu, penetrat de Zircon! Suntem singuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

