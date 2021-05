Stiri pe aceeasi tema

- Universitarul si scriitor australian nascut in China Yang Jun va fi judecat saptamana viitoare in China pentru spionaj, dupa ce a petrecut mai mult de doi ani in detentie, a confirmat vineri ministrul de externe al Australiei, Maryse Payne, citata de AFP. Yang Jun este unul dintre cei doi australieni…

- Romanii vor avea in continuare nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei prevederi din legislatia americana: rata de refuz. In prezent se depașește de trei ori nivelul acesteia. Conform programului Visa Waiver, de 3% este rata de refuz pentru cererile de viza pentru…

- Italia va ridica restricțiile la jumatatea lunii mai, informeaza AFP, citandu-l pe ministrul italian de Externe Luigi Di Maio. „Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor din tarile care au atins un nivel ridicat de vaccinare, relaxand anumite masuri de la jumatatea lunii mai”, a declarat…

- In Grecia se redeschid, azi, plajele private, iar muzeele saptamana viitoare, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din Grecia, tara care se pregateste pentru deschiderea sezonului turistic pe 15 mai, transmite AFP. Muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in aer liber pe 21 mai,…

- Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai,…

- Dupa ce Statele Unite au anuntat ca se gindesc sa boicoteze Jocurile Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, China le-a dat un raspuns rapid. Ministrul de externe al Chinei a spus ca nu vor permite asa ceva si ca vor lucra alaturi de toate partile implicate ca sa faca din Jocurile Olimpice de la Beijing…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…