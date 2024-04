Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor nici o „escaladare”, nici un „razboi in toata regula cu Iranul”, a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la o zi dupa ce Republica Islamica a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, relateaza AFP.

- Turcia a cerut duminica Teheranului sa evite o „noua escaladare” dupa ce Israelul a fost vizat in cursul noptii de atacuri iraniene, a declarat o sursa diplomatica turca, potrivit AFP. „Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avut astazi o convorbire la telefon cu omologul sau iranian (…) si a spus…

- Iranul a cerut Statelor Unite sa "stea departe" de operatiunea lansata simbata seara impotriva Israelului, care este "raspunsul" sau la atacul impotriva consulatului iranian din Damasc, relateaza AFP. "Acesta este un conflict intre Iran si regimul israelian asasin, de care Statele Unite TREBUIE SA STA…

- Joe Biden a reafirmat, miercuri, ca sprijinul sau pentru Israel este "de neclintit" in fata amenintarilor iraniene de represalii, dupa atacul mortal impotriva consulatului iranian din Damasc, Siria, conform AFP, citat de news.ro.

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a acuzat luni Statele Unite ca au aprobat o lovitura mortala atribuita Israelului care a distrus recent consulatul Iranului la Damasc, la scurt timp dupa inaugurarea unui nou consulat in capitala Siriei, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat marti ca a transmis Statelor Unite un mesaj in care le face raspunzatoare, in calitate de principal aliat al Israelului, pentru atacul care a distrus consulatul iranian la Damasc.

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…

- Republica islamica nu va ezita sa raspunda la orice atac american asupra teritoriului sau, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, dupa ce Casa Alba nu a exclus posibilitatea de a lovi direct Iranul, relateaza France Presse.SUA au efectuat vineri o serie de lovituri impotriva…