Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Judetean Iasi sustine, in urma acuzatiilor ca intarzie licitatia pentru furnizarea produselor pentru elevi, ca procedura de achizitii este in plina desfasurare, insa recunoaste ca au aparut probleme la depunerea ofertelor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- „Sistemele solare solicitate in prezent in Moldova nu conțin capacitați de stocare a energiei. Acestea genereaza energie, care merge in rețele, și apoi deținatorii beneficiaza de compensare la facturare. Panourile solare genereaza energie in partea luminoasa a zilei, iar noi consumam energia de obicei…

- ECLIPSA parțiala de SOARE, in 25 octombrie. Fenomen vizibil și in Romania. LISTA: Momentele in care incepe in principalele orașe Pe 25 octombrie 2022 va avea loc Eclipsa parțiala de Soare, anunța reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Aceasta va fi vizibila ca parțiala din…

- Show-ul Vocea Romaniei a fost aspru criticat de Andrei Partos, personajul legendar din lumea radio. Realizatorul emisiunii Psihologul Muzical de la Radio Romania Actualitati spune ca celebra emisiune de la Pro TV „e obosita, chinuita... greu de inghitit". „VOCEA ROMANIEI? GREU DE INGHITIT. Ipocrizie,…

- Greva de la unele rafinarii franceze a inceput sa se faca simtita la benzinariile din unele regiuni, care au trebuit sa inchida din lipsa de carburanti, in timp ce in altele s-au inmulțit cozile, potrivit Agerpres . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Oliver Veran, a declarat vineri ca „tensiunea va…

- Țara nostra nu va suferi in iarna 2022-2023 de lipsa gazului, a declarat premierul Nicolae Ciuca, sambata, dupa ce s-a intalnit cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

- Statistici ingrijoratoare in ceea ce privește nașterile in randul minorelor. Sute de copii care s-au nascut in județul Hunedoara in cursul anului trecut, au fost aduși pe lume de mame care nu au implinit varsta majoratului. Mai mult decat atat in 10% dintre cazuri și tatal este minor. Potrivit…

- Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA trage un semnal de alarma, printr-o scrisoare deschisa, cu privire la lipsa de interes a primarului sectorului 1 pentru investițiile necesare aprobate pentru anul 2022 de catre organele statutare ale companiei.