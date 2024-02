PNL Dolj a votat excluderea din partid a trei consilieri locali din Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Nu este liniște intre liberalii din Banie chiar in anul electoral! Biroul Politic Local al Partidului Național Liberal (PNL) Craiova a luat decizii importante in cadrul ședinței din data de 10 februarie 2024, vizand reconfigurarea structurii de conducere și a listei de consilieri locali.In urma votului…

- Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis, sambata, sa propuna excluderea din paartid a trei membri - Marian Vasile, Cosmin Coratu si Madalin Voicinovschi, care au si calitatea de consilieri locali.

- Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis, sambata, excluderea din partid a trei membri – Marian Vasile, Cosmin Coratu si Madalin Voicinovschi, care au si calitatea de consilieri locali in CL Craiova. Presedintele PNL Craiova, deputatul Nicolae Giugea susține ca decizia a fost luata ca urmare a incalcarii…

- PNL a decis, astazi, inceperea discutiilor in coalitie pentru comasarea alegerilor, a anunțat președintele liberalilor, Nicolae Ciuca. Liberalii au votat, in sedinta Biroului Politic National, in unanimitate, pentru mandatarea conducerii partidului privind inceperea discutiilor in Coalitie pentru comasarea…

- Consilierii locali PNL Sector 1 Dan Podaru si Adrian Oianu și-au anunțat demisia de onoare din Consiliul Local si din pozitia de membri ai Partidului National Liberal. Cei doi au anunțat și lansarea unei noi platforme politice locale, adaptate la nevoile reale ale sectorului.

- Conducerea PMP a votat sambata lista de candidati la europarlamentarele din iunie. Presedintele formatiunii, Eugen Tomac, si secretarul general, Ionut Simionca, ocupa primele doua locuri, urmati de secretarul general adjunct Catalina Bozianu. Duminica va fi lansata lista comuna de candidati la alegerile…

- Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989 este o instituție inființata prin Legea 556/2004 cu scopul de a cerceta istoria revoluției romane din 1989, IRRD fiind condus o vreme chiar de Ion Iliescu, potrivit orange.ro. Inițiativa liberalilor nu a trecut, fiind trantita la vot de PSD-iști, pentru…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: In plenul Senatului s-a votat inițiativa depusa cu privire la conducerea unui tractor pe drumurile publice! / Declarație politica decembrie 5, 2023 10:20 Proiectul de lege inițiat de 18 senatori, printre care și senatorul PSD de Teleorman, Danuț Cristescu, de…