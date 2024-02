SCM Zalău, eșec rușinos pe teren propriu în fața Științei Explorări Baia Mare Evoluție de neințeles a voleibaliștilor de la SCM Zalau sambata dupa-amiaza, pe teren propriu, in duelul cu Știința Explorari Baia Mare. Echipa care in urma cu mai bine de o saptamana ținea piept liderului Corona Brașov, in fața careia a cedat greu in tie-break, a fost de nerecunoscut sambata. SCM Zalau a cedat cu un rușinos 0 – 3, la capatul unui meci in care Baia Mare a fost superioara la toate capitolele. Șapte puncte a fost diferența din primul set in favoarea oaspeților, 18 – 25, iar in al… Articolul SCM Zalau, eșec rușinos pe teren propriu in fața Științei Explorari Baia Mare apare prima… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

