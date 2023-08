Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1999, data de 3 august a fost aleasa drept Ziua Timișoarei, pentru a marca alipirea efectiva a orașului la Regatul Romaniei Mari. Dupa instalarea administrației romanești in noul județ Timiș-Torontal, in 28 iulie, numirea lui Aurel Cosma in funcția de prefect și sosirea primelor unitați militare…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a aflat programul din noua editie de campionat. „Leii” vor debuta in jurul datei de 23 septembrie, pe teren propriu, cu CSM Galati, apoi se vor deplasa pe terenul Lagunei Bucuresti. Sezonul 2023-24 va incepe insa pentru alb-violeti mai devreme, prin intermediul Cupei…

- SCM USV Timișoara a reluat pregatirile pentru partea a doua a Ligii Naționale de Rugby. In aceasta prima saptamana (3-9 iulie), jucatorii vor avea un program de pregatire fizica, la Agronomie, la Constructim și la Smartfit. Partea secunda a sezonului se va juca fara rugbiștii convocați in cel de-al…

- Pe langa sistemul alambicat de desfasurare a competitiei in acest an, Federatia Romana de Rugby vine probabil cu o noua premiera: o echipa care nu a evoluat in prima parte a campionatului intra direct in competitie. Nou-infiintata Rapid Bucuresti, formatie care nici la momentul redactarii articolului…

- LIDERI… RC Barlad invinge CSM Bucovina Suceava, scor 72-18, și revine pe primul loc in Grupa a 3-a a Ligii Naționale de rugby. Dupa patru meciuri, barladenii conduc in clasament, cu 16 puncte, urmați de RC Gura Humorului, 14 puncte. In etapa a 6-a a Ligii Naționale de rugby, RC Barlad a jucat, pe teren…

- SCM USV Timisoara a castigat, asa cum era de asteptat, fara prea mari probleme jocul de la Cluj, cu CSU ELBI. „Leii” s-au impus cu 55-20 in jocul de ieri din Grupa I a Ligii Nationale. Dupa esecurile cu bucurestenele Dinamo si Steaua, banatenii au avut o pauza iar acum fanii de acasa nu i-au […] Articolul…

- SCM USV Timisoara a surclasat-o pe CS Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 55-20, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a opta a Grupei 1 a Ligii Nationale de rugby. CITESTE SI Romania a disputat doua amicale cu Ungaria inaintea debutului in Golden League la volei masculin: In primul…

- ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA; in perioada 22-27 mai 2023, se spala pubele din zona 1 Timișoara, de pe urmatoarele strazi din municipiul Timișoara: Luni: Timișoara, strazile:…