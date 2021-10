Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de tenis de masa a Germaniei a castigat al optulea sau titlu la Campionatele Europene pe echipe-seniori, care s-au incheiat la Cluj-Napoca. In finala, Germania a invins Rusia, cu scorul de 3-1, adjudecandu-si al treilea sau titlu consecutiv. Germania a mai cucerit titlul continental…

- Echipa nationala a Moldovei de rugby pe plaja a urcat pe podium la Campionatul European. In etapa finala a competitiei, disputata la Moscova, "haiducii" s-au clasat pe locul 3. Moldova s-a impus in finala mica in fata reprezentativei Romaniei, scor 5-4.

- Revansa, dulce revansa. Memorialul Georgel Ziguli de la Pitesti s-a deschis cu partioda dintre prim-divizionarele de baschet masculin SCM Timisoara – CSM Sibiu. Cele doua echipe s-au intalnit la inceputul saptamanii si in finala Memorialului Elemer Tordai de la Sibiu, unde echipa gazda s-a impus. De…

- O noua performanța pentru secția de oina de la CSM Rm. Sarat. Dupa avalanșa de medalii obținute in intrecerile juvenile, care a culminat cu titlul de campioana naționala la Juniori 1, ramnicenii au obținut o alta performanța de excepție. CSM Rm. Sarat este noua vicecampioana naționala la oina pe plaja…

- Este alerta in marile lanțuri de magazine! Doua tone de chiftele, contaminate cu o substanța cancerigena, au ajuns in marile lanțuri de magazine. Acestea conțin oxid de etilena, un pesticid interzis in Uniunea Europeana, pentru ca este cancerigen. Șeful ANSVSA, Mihai Ponea, a anunțat ca a dat ordin…

- Transportul public de calatori din municipiile Brașov și Timișoara se va desfașura in condiții moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției publice pentru 56 de autobuze…

- Doina Mot s-a stins din vata, acasa la Timisoara. Fosta campioana nationala la volei a condus de la infiintare, din 1995, si pana in 2013, filiala Academiei Olimpice Romane din Timis. Doina Mot a fost si cadru universitar si a participat la Jocurile Olimpice din 1964, care s-au desfasurat, la fel ca…

- Proiectul național Educație la inalțime, cea mai mare clasa virtuala in direct din Romania, revine din toamna. Noul sezon va avea minimum 10 lecții și se vor desfașura din septembrie pana in decembrie 2021. Echipa de organizare invita profesorii din Romania sa se inscrie in procesul de selecție pentru…