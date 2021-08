Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a ajuns la trei achizitii pentru sectia de rugby. Cel mai nou membru al „leilor” e pilierul Laurentiu Nica, sosit de la CSM Stiinta Baia Mare. Acesta a semnat sub forma de imprumut pe un an de zile cu banatenii, cu optiune de prelungire a intelegerii. Dupa gruzinul Khvicha Jgerenaia, tot…

- Sambata, pe stadionul de rugby "Gheorghe Rașcanu" din cartierul Ronaț, va avea loc intrecerea memoriala "Cristi Breb & Chester Williams". Evenimentul consta intr-un turneu... The post Competiție de rugby pentru copii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- SCM Timisoara a realizat un transfer important pentru sectia de rugby. Gruzinul Khvicha Jgerenaia a semnat pe un an si jumatate cu banatenii dupa ce a evoluat timp de trei sezoane la rivala Stiinta Baia Mare. „Centrul” Khvicha Jgerenaia (25 ani) a semnat pana la finele lui 2022, cu drept de prelungire.…

- Echipa CS SCM Timisoara a invins cu scorul de 28-25 (15-8) pe CSM Stiinta Baia Mare, campioana en-titre si liderul la zi in clasament, sambata, pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'', in derby-ul etapei a 7-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Maramuresenii, desi porneau din postura de favoriti,…

- SCM Rugby Timisoara a informat azi ca 250 de spectatori pot vedea pe viu duelul de sambata cu rivala CSM Stiinta Baia Mare, meci care conteaza pentru runda a 7-a a SuperLigii. Initial conducerea clubului anuntasera eronat ca doar… 15 oameni pot fi prezenti pe arena „Gheorghe Rascanu” din Ronat conform…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec al stagiunii in SuperLiga de rugby. „Leii” de pe Bega au fost depasiti la limita de „buldogii” de la Dinamo, scor 31-28, gazdele avand in Williams un om exact la capitolul transformari. Banatenii au reusit sa revina spectaculos in meci dupa ce au fost condusi cu…

- SCM Timisoara a remizat in runda a patra a SuperLigii la rugby. A fost 13-13 cu CSA Steaua Bucuresti, dupa un meci foarte strans, care putea sa se incheie usor cu un alt deznodamant. Oaspetii au ratat victoria chiar la ultima faza, dar nici banatenii nu au profitat de un avantaj numeric consistent in…