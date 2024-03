Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de ieri a CL Timisoara a fost aprobata renovarea completa a arenei „Gheorghe Rascanu”, locatie in care-si desfasoara de obicei partidele de acasa multipla campioana nationala la rugby SCM USV Timisoara. Desigur, pana la realizarea obiectivului e cale lunga, mai ales ca deocamdata nu exista…

- O noua arena din Timișoara va intra in modernizare. Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat ca a fost aprobat in Consiliul Local proiectul “Refunctionalizare teren de sport, reabilitare și extindere cladiri existente, inclusiv utilitați”, adica baza sportiva situata in Ronaț, pe care iși desfașoara activitatea…

- Comisia de urbanism a Primariei Cluj-Napoca a aprobat Studiul de Fezabilitate, realizat de arhitecții de la FIP Consulting din București, pentru modernizarea zonei Expo Transilvania. Investiția se ridica la suma de 59,7 milioane euro.

- Rugbiștii de la SCM USV Timisoara se afla in a șasea saptamana de pregatiri. Ei se antreneaza atat la sala de forța, cat și la stadionul Gheorghe Rașcanu. Jucatorii convocați la lotul național au lipsit in primele cinci saptamani, dar s-au alaturat echipei in aceste zile de dupa meciul cu Portugalia.…

- Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timișoarei, anunța ca „arena de rubgy de pe strada Aman prinde viața”. Este vorba despre finalizarea expertizei tehnice și a DALI-ului, insa mai este mult pana departe. Pana la execuție ar mai fi nevoie și de studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, dar, cel…

- Ramon Radosav, muzicianul nascut in Timișoara care a activat de-a lungul anilor in trupe ca Ultimatum, Amala sau Cargo, implinește astazi 56 de ani, ocazie cu care ii uram La Multi Ani! Fostul membru al formației Cargo este stabilit de mulți ani in New York și a mai susținut in ultimii ani concerte…

- S-a stins din viața regizorul timișorean Ioan Ardeal Ieremia. Regizor de teatru, om politic, fost consilier local la Timișoara și Secretar de Stat in Ministerul Culturii, Ioan Ardeal Ieremia a murit in urma unei boli grave la varsta de 58 de ani. sursa foto: TNT

- SCM Timisoara a incheiat anul cu un (nou) esec. „Leii” au fost depasiti ieri seara pe propriul parchet de CSO Volunari. Ilfovenii s-au impus cu 86-78 si gratie formei bune a ex-alb-violetului Alexandru Olah, principalul marcator al oaspetilor. Localnicul Olah, care evoleuaza acum la Voluntari, a marcat…