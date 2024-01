Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 ianuarie, s-a incheiat etapa a 18-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin și, odata cu ea, s-a terminat și prima faza a campionatului. In urma acestei runde, zece formații s-au calificat in Top 10, iar restul vor continua stagiunea in grupa 11-18. Din pacate, in a doua grupa va merge si…

- Cele trei echipe de seniori ale clubului SCM Timisoara evolueaza in deplasare la acest final de saptamana. Toate vor fi implicate in meciuri de Liga Naționala, pentru rugbiști și handbaliști urmand sa fie ultimul joc din 2023. Primii intra pe teren rugbiștii, care disputa finala mica a Ligii Naționale,…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri seara pe terenul croatilor de la Dubrava Zagreb. A fost 78-72 pentru gazde, care au reusit sa provoace trupei de pe Bega primul esec in editia 2023-24 a Alpe Adria Cup. In schimb, pentru croati a fost doar primul succes in actualul sezon al competitiei euroregionale.…

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins marti, pe teren propriu, formatia ceha BK Kolin, scor 90-84 (46-43), in al treilea meci din grupa B a Alpe Adria Cup.Principalii marcatori ai partidei au fost Kesar 26 puncte, Mitrovic 13, pentru SCM Timisoara, respectiv Novotny 18, Halada 13, Ciz…

- Succes prețios, pentru Gloria, in week-end, cu Magura Cisnadie. Victoria era singura varianta pentru buzoience, pentru a mai spera la o calificare in cupele europene, obiectiv inca foarte indepartat, dar realizabil, intr-o Liga Naționala in care batalia pentru Europa e mai feroce ca niciodata. Jocul…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…