- HC Dobrogea Sud Constanta va sustine alte trei meciuri din Liga Nationala, la turneul de la Cluj Napoca. Ciprian Sandru a jucat foarte putin contra baimarenilor, nefiind refacut complet dupa accidentarea suferita la gamba. Potaissa Turda si HCDS duc o lupta la baioneta pentru medalia de argint. La finalul…

- Echipele din LNBM iși continua in urmatoarele zile evoluțiile din cadrul returului sezonului regulat, in perioada 10-19 aprilie fiind programate sa se desfașoare meciurile din T11, la Sibiu, Oradea și București (sala Dinamo), precum și meciurile din T12, la Timișoara, Craiova și Targu Jiu. Programul…

- In turneul precedent, de la Voluntari, echipa de pe litoral a intalnit SCM U Craiova si cu CS Dinamo Bucuresti, cedand in ambele intalniri. Dupa turneul de la Voluntari, pentru echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta urmeaza turneul Ligii Nationale de la Oradea, in care Gladiatorii din…

- CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau a revenit pe podiumul Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CS UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-18), duminica, la Bucuresti. Andrei Mihalescu a fost cel mai bun de la invingatori, cu 14 puncte. In alt meci, CS Stiinta Explorari Baia Mare a trecut…

- CFR Timisoara a aflat azi ordinea partidelor de la barajul de promovare in elita la futsal. In urma tragerii la sorti de la sediul FRF, feroviarii banateni vor intalni in ordine Sportul Cioraști, Kerestegy Remetea și Metropolitan Ișalnița. Turneul e programat la finele lunii la Sebes. Pe 19 martie e…

- Dupa mai bine de doua saptamani de pauza, baschetbalistii de la SCMU Craiova sunt in fata unui ultim turneu din cadrul turului de campionat din Liga Nationala de Baschet Masculin (LNBM). Elevii lui Todorov vor intalni, in weekend, doua formatii net inferioare, care nu ar trebui sa puna vreo problema.…

- SCMU Craiova este in forma maxima in acest inceput de an. Dupa victoria fara dubii in fața gruparii din Zalau, din sferturi (3-0), trupa lui Danuț Pascu a facut instrucție și cu Unirea Dej, in semifinale. Și de aceasta data a fost o victorie tot in trei seturi, scor 25-21, 25-13, 25-16, la capatul unei…