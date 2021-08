Stiri pe aceeasi tema

- Pentru iubitorii rugbyului urmeaza, in ajun de Sfanta Marie, un nou derby Timișoara – Baia Mare, dupa o pauza de doua luni. Este vorba despre meciul din penultima etapa a sezonului regulat a Cupei Romaniei. Stadionul Gheorghe Rașcanu din Timișoara va gazdui maine dimineața confruntarea dintre Sport…

- SCM Timisoara infrunta maine rivala CSM Stiinta Baia Mare pe arena „Gheorghe Rascanu”. La meci sunt asteptati si spectatorii, in conditiile impuse de protocolul actual. Altfel, banatenii au anuntat ca l-au inregimentat pe fratele mai mic al lui Gabriel Conache – Alin Conache. Alin Conache (19 ani) vine…

- SCM Timisoara a surclasat-o pe CS ''U'' Cluj cu scorul de 48-7 (22-0), sambata, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la rugby. Banatenii au marcat in acest meci nu mai putin de sapte eseuri, obtinand si punctul bonus ofensiv. In clasamentul…

- „Leii” au reluat jocurile oficiale cu o victorie scontata in parcul „Iuliu Hatieganu”. A fost „U” Cluj – SCM Timisoara 7-48 in etapa a 4-a a Cupei Romaniei. Banatenii au folosit cu aceasta ocazie numerosi jucatori noi, trei dintre ei reusind eseuri in acest meci. In etapa I din competitia KO a fost…

- SCM Timisoara a ajuns la trei achizitii pentru sectia de rugby. Cel mai nou membru al „leilor” e pilierul Laurentiu Nica, sosit de la CSM Stiinta Baia Mare. Acesta a semnat sub forma de imprumut pe un an de zile cu banatenii, cu optiune de prelungire a intelegerii. Dupa gruzinul Khvicha Jgerenaia, tot…

- SCM Rugby Timisoara a informat azi ca 250 de spectatori pot vedea pe viu duelul de sambata cu rivala CSM Stiinta Baia Mare, meci care conteaza pentru runda a 7-a a SuperLigii. Initial conducerea clubului anuntasera eronat ca doar… 15 oameni pot fi prezenti pe arena „Gheorghe Rascanu” din Ronat conform…

- Real Sociedad B a invins Algeciras, scor 2-1, dupa prelungiri, prin golul victoriei marcat de Jon Karrikaburu (18 ani). Xabi Alonso conduce Real Sociedad B din 2019. Cititi si: CS Universitatea Craiova a castigat Cupa Romaniei dupa ce a invins Astra in prelungiri