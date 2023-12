Cu un nou sezon slab in campionat, echipa de handbal alb-violeta a anuntat azi un prim transfer in pauza competitionala. SCM Politehnica l-a transferat pe centrul Giorgi Areshidze, component al nationalei Georgiei. Areshidze (19 ani, 1,9 m) a jucat la Pegasi, a doua clasata din campionatul gruzin. El a jucat la Trofeul Carpați, turneu disputat […] Articolul SCM Politehnica s-a intarit cu un international georgian. Veteranul Marius Sadoveac, oficial in lotul nationalei pentru Euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .