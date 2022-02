Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a avut ocazia de a castigat mai mult la capitolul moral, astazi, in sala „Constantin Jude”, la reintalnirea cu fostul antrenor, Pero Milosevic. Desi s-a vazut pe tabela revenirea golgheterului Marius Sadoveac, alb-violetii nu s-au putut apropia in clasament de HC Buzau, remizand in cele…

- SCM Politehnica are un sezon mult sub asteptari in prima liga, dar spera sa-si mai revina din seria de rezultate nefavorabile cu ocazia primei partide de acasa in noul an. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la HC Buzau, grupare care e mai sus cu doua pozitii. Totodata, formatia din estul tarii…

- SCM Politehnica are parte de un inceput destul de „abrupt” in campionat, acolo unde nu sta prea grozav dupa un start de sezon dezamagitor. Alb-violetii, care au fost la randul lor afectati de covid, au maine primul examen din 2021 in Liga Zimbrilor, in fief-ul participantei in EHF European Leaguea –…

- SCM Politehnica a castigat fara probleme testul cu divizionara secunda CSM Oradea. Alb-violetii s-au impus cu 41-30 in primul amical din noul an, joc disputat cu zece zile inaintea primei partide oficiale din 2022 in Liga Zimbrilor. Scorul la pauza a fost mai strans: 20-18. Bihorenii sunt in play-off-ul…

- SCM Politehnica se va reuni azi pentru pregatirea restului sezonului. Handbalistii alb-violeti joaca mai repede urmatorul meci din Liga Zimbrilor, urmand sa o intalneasca miercuri, 26 ianuarie, in avans pe Potaissa Turda. Ardelenii au solicitat disputarea acestui meci mai repede, miercuri, 26 ianuarie…

- SCM OHMA Timisoara a avut sansa de a incheia anul cu o calificare in Final Four-ul Cupei Romaniei, dar a irosit-o dupa pauza partidei 2 din sferturi cu SCMU, la Craiova. Oltenii s-au impus mai ales dupa un sfert 3 „zdrobitor” si scorul final „de calificare” pentru gazde a fost 82-65 (34-33). „Leii din…

- SCM Politehnica nu a mai avut emotii cu clujenii, care au produs in tur una dintre surprizele startului de sezon. Alb-violetii, aproape de formula de baza, au dominat si s-au impus cu penultima clasata Universitatea, scor 38-30 (20-15), dar raman la cumpana dintre ani pe pozitia a 12-a in Liga Zimbrilor.…

- Formatia de pe Bega a cedat la un gol diferenta in Vrancea, in prima runda a returului Ligii Zimbrilor. Gazdele au dominat prima parte, SCM Politehnica s-a apropiat periculos in ultimele minute ale intalnirii, dar CSM Focsani a ramas cu toate punctele, castigand cu 25-24. Atilla Horvath l-a avut la…