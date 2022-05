Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- SCM Politehnica se intoarce cu toate punctele din Moldova. Handbalistii alb-violeti au invins-o in deplasare pe CSM Bacau, formatie cu care a facut schimb de locuri dupa rezultatul direct: 30-25! Poli a dominat de la un capat la altul meciul de azi. La pauza avansul a fost tot de cinci goluri iar avansul…

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- Sursa: Cushman & Wakefield Echinox Compania PTC Romania a extins spațiul de birouri din proiectul Riverplace, un proiect deținut de CA IMMO și localizat in zona Politehnica din București, și a ajuns astfel sa ocupe 4.800 de metri patrați in complex. Tranzacția a fost intermediata de compania de consultanța…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

- SCM Politehnica nu merge bine in campionat, dar e neinvinsa cu HC Buzau in acest sezon. Dupa remiza din Liga Zimbrilor, formatia lui Pero Milosevic a trebuit sa se recunoasca astazi invinsa pe Bega, la limita, scor 22-21 pentru alb-violeti in primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. Jucatorii…