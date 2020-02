Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” nu au avut un meci deloc usor azi cu invitatii din Banatul Sarbesc. FK Radnicki Zrenjanin, din esalonul tert, a cedat greu pe sinteticul de la Baza 2, scor 1-3, cu ASU Politehnica. Ultimele doua goluri ale timisorenilor au venit spre finalul intalnirii. Cei de la Radnicki sunt pe…

- „Baietii in ghete” s-au impus categoric in fata mai vechiei cunostinte din „Judet”, Pobeda Star Bisnov. ASU Politehnica a castigat cu 5-1 impotriva echipei din Dudestii Vechi, in primul joc de pregatire din noul an. La finalul partidei, antrenoru alb-violetilor, Octavian Benga, a confirmat ca spaniolul…

- Handbalistii alb-violeti s-au impus in amicalul de pe teren propriu cu sarbii de la Proleter Zrenjanin. A fost 35-26 pentru SCM Politehnica, la care a debutat cu goluri Catalin Foderean, un tanar inter care provine de la Universitatea Cluj. Timisorenii castigasera si pe terenul banatenilor din Becicherecu…

- La reunirea de azi a „Baietilor in ghete” se va afla si cel putin un nou junior. Pe langa cele trei mutari anuntate, ASU Politehnica l-a luat si pe Nicolae Sofran, un tanar jucator de banda remarcat la CSC Ghiroda. La randul ei, formatia timiseana din Liga a III-a a inregimentat jucatori de la alb-violeti…

- Napoli a caștigat primele trei puncte in campionat, dupa o perioada de peste doua luni in care nu reușisese sa se impuna. In meciul de duminica, 22 decembrie, pe terenul celor de la Sassuolo, Napoli, sub conducerea lui Gennaro Gattuso, a obținut victoria, scor 2-1, scrie Mediafax.Acesta a…

- SCM Politehnica are in 2020 sansa sa-si apere trofeul cucerit in 2019 – Cupa Romaniei. Jucatorii pregatiti de Pero Milosevic s-au impus azi pe terenul divizionarei secunde Magnum Botosani, cu 24-21 (12-10) in mansa unica din sferturile de finala ale competitiei K.O. Este pentru a treia oara la rand…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…