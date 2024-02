Stiri pe aceeasi tema

- Conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile și completarile ulterioare, in scopul realizarii schimbului automat de informații in temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care Romania este parte, instituțiile financiare raportoare…

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat OTP Group cu privire la acordul pentru vanzarea OTP Bank Romania S.A. catre liderul pieței locale din domeniu, Banca Transilvania („BT„), și a tuturor operațiunilor sale, pentru o valoare totala de 347.5 milioane de euro. Aceasta tranzacție marcheaza ieșirea…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au decis la termenul de astazi, sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. 3 , art. 30 alin. 2 , art. 31 alin. 3 din Legea nr. 101 2016, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3 i 5 , art. 21, art.…

- Senatorii USR și Forța Dreptei din Comisia pentru Agricultura din Senat au dejucat aranjamentele PSD, PNL și UDMR de a bloca inițiativa legislativa USR care repara efectele legii date cu dedicație de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe vremea cand era parlamentar. Legea PSD a transformat, din pix,…

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Bank International AG in acordarea unui imprumut catre Ratești Solar Plant S.R.L., cel mai mare proiect nou de panouri fotovoltaice dezvoltat in Romania pana in prezent. Cu o capacitate energetica de 155MW, proiectul…

- China Media Group (CMG) și Yoshimoto Kogyo, cea mai mare companie de producție de programe TV din Japonia, au semnat, joi, un acord de cooperare privind producția și difuzarea de programe TV, cercetarea și aplicarea noilor tehnologii media și a drepturilor de autor. Directorul adjunct al CMG, Xing Bo,…

- 800.000 de angajați din Romania au de la 1 noiembrie opțiunea de a renunța la Pilonul II de pensii, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal prin Legea 296/2023. IT-iștii, constructorii, agricultorii și angajații din industria alimentara cu salarii brute de pana in 10.000 RON platesc CAS redus…