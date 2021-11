SCM OHMA Timișoara a câștigat dramatic cu Athletic Neptun Constanța SCM Timișoara a obținut o victorie la limita, cu un singur punct mai mult decat cei de la ABC Athletic Neptun Constanța in Liga Naționala. A fost 74-73 dupa ce oaspetii dobrogeni au condus tot cu un punct cand mai era mai putin de jumatate de minut din disputa. Timisorenii pareau sa aiba o zi […] Articolul SCM OHMA Timișoara a caștigat dramatic cu Athletic Neptun Constanța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

