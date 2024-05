Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au cedat cu 0-2 in seria de clasament cu oltenii pentru zona locurilor 11-14. Dupa ce a pierdut prima mansa in deplasare, ieri, SCM Timisoara a fost invinsa si acasa de SCMU Craiova, scor 61-84. Infrangerile pe linie pentru echipele de seniori din Timisoara au continuat si dupa weekend.…

- O mașina proiectata pe trotuar, dupa ce a fost lovita de un alt autoturism, a lovit doi pietoni, in Timișoara, sambata dimineața. Tinerii aflați pe trotuar, cu varste de 28 și 27 de ani, au ajuns la spital. Conform Poliției Timiș, un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism pe strada […]…

- SCM Timisoara a castigat ieri-seara la Ploiesti cel de-al patrulea joc din seria de play-out cu CSM Petrolul. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus cu 87-85 dupa o repriza de prelungiri si au facut 3-1 la general. „Leii”, care doua zile mai devreme cedasera in aceeasi sala „Olimpia”, au avut parte…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri-seara, acasa, si de CS Valcea 1924. Spre deosebire de duelul precedent, cu craiovenii, ultimul esec a venit in mod dramatic, pe final, cand oaspetii au punctat pentru un succes la limita cu 94-92. „Leii” au avut un parcurs de cosmar in faza a doua a campionatului. Dupa…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a bifat o noua victorie importanta in cadrul seriei 11-18a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Formația din Banie s-a impus pe terenul celor de la SCM Timișoara cu scorul de 86-71 și este ca și caștigatoare in grupa sa. Trupa lui Yiannaras are 11-2 la general…

- Trafic ingreunat pe centura municipiului Caransebes dupa ce un autotren s-a rasturnat in sensul giratoriu. „Autotren rasturnat in sens giratoriu pe centura Caransebeș. Trafic ingreunat”, a transmis DRDP Timisoara in aceasta dimineata. Din imagini se observa ca din autocamion au cazut langa sosea mai…

- Cam fara scop in campionat, unde evolueaza in grupa locurilor 11-18, SCM Timisoara a bifat aseara un esec rusinos in Oltenia. A fost 76-101 cu CS Valcea 1924, o grupare aparuta recent pe radarul baschetului. Poate elevii lui Dragan Petricevic se concentreaza pe Fina Four-ul Alpe Adria Cup, unde pe 12…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana miercuri, la miezul noptii, pe rauri din Transilvania, Crisana, Oltenia, Banat si Moldova. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 13 februarie,…