- ​Pandemia de coronavirus a costat fotbalul european sapte miliarde de euro în doi ani, a anuntat UEFA, într-un raport publicat joi, în care observa o scadere a pietei transferurior în 2020 si 2021, informeaza AFP.Potrivit UEFA, cluburile europene s-au confruntat cu un…

- Valentin Mihaila (22 de ani), noul jucator al celor de la Atalanta, a primit o veste excelenta de la antrenorul Gian Piero Gasperini. Imprumutat pana la vara cu opțiune de cumparare de la Parma, Mihaila se bucura de increderea totala a antrenorului Atalantei. Potrivit Gazetta dello Sport, internaționalul…

- Camera de Apel a Comisiei pentru Control Financiar al cluburilor din cadrul UEFA (CFCB) a respins recursul clubului Sporting Lisabona impotriva amenzii economice si a excluderii din competitiile europene de fotbal timp de trei sezoane, pentru neindeplinirea cerintei de a nu avea datorii restante, informeaza…

- Fotbalistul Neymar, care a suferit o accidentare la glezna pe 28 noiembrie, a fost autorizat de Paris Saint-Germain sa-si continue recuperarea in Brazilia pana pe 9 ianuarie, insotit de membri ai staff-ului clubului francez, informeaza luni RMC Sport. Neymar s-a intors in Brazilia pentru a…

- Cluburile din Premier League au decis marti sa ridice interdictia privind contractele de sponsorizare intre cluburi si proprietarii lor, instituita la mijlocul lunii octombrie si care parea sa vizeze in principal clubul Newcastle United si noii sai proprietari bogati din Arabia Saudita, informeaza…

- Presedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a dat asigurari ca gruparea pariziana nu l-a contactat pe Zinedine Zidane pentru postul de antrenor, potrivit news.ro. "Mauricio Pochettino este aici la Paris si suntem foarte fericiti cu el. Nu imi plac zvonurile, nu a existat…

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain doreste sa-l angajeze pe Zinedine Zidane, fostul antrenor al lui Real Madrid, pentru a-l convinge astfel pe starul Kylian Mbappe sa ramana pe Parc des Princes, scrie cotidianul spaniol Sport. In opinia publicatiei catalane, "Zidane ar putea trece de la…

- Cluburile sportive din Dambovița vor avea parte de un sfarșit de saptamana incarcat. Fotbalul, voleiul și baschetul dambovițean vor Post-ul CSM Targoviște și Chindia Targoviște V.S. Rapid București. Trei meciuri in doua zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .