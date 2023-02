Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Șerdean a cedat, a acceptat sa vanda pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo, 72 la suta, catre o firma, Red&White, ce-i are in prim-plan pe Eugen Voicu, liderul Certinvest, Andrei Nicolescu, ex-vicepreședinte Rapid, și Dorin Iacob, tatal lui Vlad Iacob. ...

- Veste excelenta primita de fanii lui Dinamo cu doar cateva zile inainte de primul meci oficial al „cainilor” in 2023. Dorin Șerdean și-a vandut pachetul majoritar de acțiuni pe care-l deținea prin intermediul firmei Lotus unui gigant financiar, care va salva clubul „alb-roșu” de la faliment, scrie Fanatik.…

- Conducerea Primariei Comunei Sangeorgiu de Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare in comuna Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș – Schimbare soluție in timpul execuției AC 65/2019 – Extindere canalizare…

- Yana a surprins pe toata lumea cu apariția ei de pe rețelele de socializare, dupa ce ea și Andrei au decis ca ar fi mai bine sa se desparta. Aceasta pare ca radiaza de fericire, iar fanii ei s-au bucurat pentru ea.

- In data de 2 februarie s-a semnat Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș” intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare,…

- Specialiștii de la Asociația pentru Protecția Pasarilor și a Naturii „Grupul Milvus" ne sfatuiesc ca, atunci cand decidem sa impodobim in casa un brad de Craciun, sa ne gandim și la impactul pe care gestul nostru il are asupra mediului. Deși mulți aleg bradul artificial, pentru a ii proteja pe cei naturali,…

- Cadrele medicale de la Sectia de Cardiologie Pediatrica a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures au hotarat sa infiinteze Asociatia „Daruieste pentru Inima Copiilor" pentru a putea acoperi nevoile copiilor cu afectiuni care necesita spitalizare indelungata.Presedinta…

- Dorin Șerdean, acționarul majoritar de la Dinamo, a fost confruntat de reporterul special GSP Remus Raureanu, cu privire la cedarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului. Cu noul plan de reorganizare de la Dinamo respins astazi de judecatorul sindic, Dorin Șerdean ramane acționar majoritar, cu…