Schimbare drastică a vremii în România: Furtuna Renata aduce ploi, vijelii și răcire accentuată In urmatoarele zile, Romania se va confrunta cu o schimbare drastica a vremii, care va fi cauzata in principal de Furtuna Renata. Acest front atmosferic care face ravagii in Europa aduce cu el ploi, vijelii și o racire accentuata. Furtuna Renata lovește Romania in urmatoarele zile: schimbare drastica a vremii. Se anunța frig, ploi și vijelii puternic In ultimele zile, Romania s-a confruntat cu recorduri de temperatura . Dimineața zilei de luni, 15 aprilie 2024, a fost cea mai calduroasa din istorie. Apoi, ziua a venit cu maxime care au trecut frecvent de 30 de grade. Cel mai cald a fost in sudul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…

- "In zona montana, la altitudini mai mari de 1.200 de metri, vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent, iar in jumatatea de nord a Moldovei, dar și in partea de est a Transilvaniei este posibil sa consemnam precipitații mixte. Informarea meteorologica emisa astazi ramane…

- "Din punct de vedere termic, temperaturile se situeaza cu mult peste ce trebuie sa inregistram la aceasta data. Vorbim despre temperaturi pe parcursul zilei de astazi cuprinse, la nivelul intregii țari, intre 4 grade, in depresiunile din estul Transilvaniei, și pana la 20, 21, poate chiar 22 de grade…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat prognoza meteo actualizata.„Confirmam cele 20°C inregistrate astazi la Bechet, București, Afumati și Zimnicea. La munte, la stațiile din partea de sud-sud-est a țarii, valori de 18-19°C, 15°C-17°C pe litoral.Saptamana…

- A fost alerta de viscol in jumatate de țara, iar meteorologii anunța ca urmeaza alternanțe meteo uluitoare. In prima saptamana din februarie va fi mai cald decat in mod obișnuit, iar in urmatorul wekeend vor fi și maxime de 17 grade.Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/meteo/dupa-ger-si-viscol-temperaturile-ajung-din-nou-la-17-grade-prognoza-meteo-pentru-inceputul-lunii-februarie-2666341Informatiile…

- Avem parte de o dimineața extrem de friguroasa. Este ger in toata țara, cu temperaturi resimțite de pana la -18 grade Celsius. Și in Capitala este foarte frig. Minus 11 grade se simțeau la stația Baneasa, la ora 9. Trotuarele sunt pline de gheața și orice ieșire din casa este o aventura, mai ales pentru…

- „In special in jumatatea de nord a țarii, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata. Vorbim de maxime care nu vor mai depași 5-6 grade Celsius, in timp ce in sudul și sud-estul țarii vor mai fi posibile valori apropiate de 13, 14 grade. Inclusiv in Capitala, ploile se vor transforma in lapovița…

- „In special in jumatatea de nord a țarii, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata. Vorbim de maxime care nu vor mai depași 5-6 grade Celsius, in timp ce in sudul și sud-estul țarii vor mai fi posibile valori apropiate de 13, 14 grade. Inclusiv in Capitala, ploile se vor transforma in lapovița…