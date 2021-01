SCENE TERIBILE Un student la Jurnalism a murit în timpul unui examen online Un tanar de 18 ani din Cluj-Napoca, student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii, specializarea Jurnalism, a murit in timpul unui examen online, potrivit zcj.ro. Citește și: Groaznic! Activistul de mediu Daniel Bodnar ar putea ramane paralizat Studentul in varsta de 18 ani a murit, luni, in jurul orei 12:00, inainte de a susține primul examen online din sesiune. Acesta s-a conectat pe platforma online pentru a intra la examen, insa nu a mai raspuns la semnalele profesorului, fiind trecut absent. Ulterior, profesorii și colegii au aflat de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

