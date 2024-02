Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a dat detalii despre participarea sa la workshop-ul de planificare strategica pentru identificarea unor oportunitați de dezvoltare a municipiului Turda. „Am participat la workshop-ul de planificare strategica pentru identificarea unor oportunitați de dezvoltare…

- Rafly a venit din Indonezia sa studieze Jurnalism la Cluj-Napoca, prin intermediul uneia dintre bursele oferite de Guvernul Romaniei tinerilor din țarile non-UE. Acesta povestește, in limba romana, pentru publicația Școala 9, cum a fost calatoria sa educaționala la noi, de la proceduri și cum se descurca…

- "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul e-Factura", a raspunsul ministrul, intrebat de Profit.ro daca Ministerul Finanțelor ia in calcul o amanare a termenului de la care intra in vigoare sancțiunile pentru neraportarea facturilor in sistemul eFactura in intervalul…

- Cifrele celui mai recent sondaj pe tema alegerilor europarlamentare releva faptul ca social democrații se afla pe prima poziție in preferințele romaniilor, urmați de PNL și AUR. Sociologii și comentatorii politici atrag atenția ca aceia care au un discurs anti-european vor avea o problema, la acest…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice „cu toata lumea”, in afara de PSD, care se dovedeste a fi „nereformabil”, potrivit agerpres.ro. Conform sursei mentionate, Simion a transmis: „Noi luam…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice "cu toata lumea, in afara de PSD, care se dovedeste a fi "nereformabil, potrivit Agerpres."Noi luam in calcul in primul rand castigarea alegerilor doar…

- Luni, 18 decembrie, va fi organizat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii (FSPAC) din Cluj-Napoca un targ caritabil pentru 7 „ingerași” dintr-o casa de tip familial.

- Poza cu secera și ciocanul intr-un cadru insangerat a fost postata pe contul de Instagram al Oanei Lasconi, iar comentariile nu au intarziat sa apara. Mulți internauți au criticat-o pentru modul in care a ales sa iși promoveze pagina.„Un simbol cu nimic mai puțin mizerabil și criminal decat svastica…