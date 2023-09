Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea pentru pietoni a platoului din centrul orașului Buzau, Piața Dacia trecand printr-un proces de reabilitare și transformare , a fost marcata, ieri seara, printr-un eveniment in cadrul BIAF , festival aflat in plina desfașurare la Buzau, in prezența actorului american Armand Assante. ,,In…

- 60 de elevi de la Centrul de Servicii Sociale pentru copilul aflat in dificultate din Falticeni, de la Centrul de Servicii multifuncționale din Gura Humorului, de la școlile gimnaziale din Verești, Berchișești, Udești și Patrauți au participat, la sfarșitul lunii august, impreuna cu 11 voluntari de…

- Tanara instituționalizata la Casa de tip Familial „Gabriela“ Bradet, internata, in data de 11.08.2023, cu arsuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, a fost externata astazi. Fata se simte bine, nu a avut nevoie de grefe de piele, este stabila din punct de vedere medical și emoțional, iar…

- Sunt aproximativ 50.000 de romani care au plecat definitiv peste hotare anul trecut, iar la țara fenomenul depopularii este mult mai vizibil decat la oraș. Ulițele aproape pustii din Maxenu, sat al comunei buzoiene Țintești, sunt principalul indiciu al depopularii, fenomen ce pare de nestavilit.

- Centrul de Resurse Juridice CRJ anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul unui azil din Mures erau cazati printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange.Din nefericire, cei mai multi nu puteau vorbi si nu se puteau misca, fiind plini de muste, murdarie si malnutriti. Iata…

- Nunta Cristina Spatar cu omul de afaceri Vicențiu Mocan a fost o adevarata desfașurare de forțe. Regina R&B s-a asigurat ca ii surprinde pe invitați, iar totul a fost dus la un alt nivel de rafinament și eleganța. Cum a aratat nunta Cristinei Spatar? In acest weekend, Cristina Spatar și Vicențiu Mocanu…

- Imagini cu adevarat spectaculoase din timpul unui concert pentru copii.Privit din spatele scenei, pare ca se intampla ceva nefiresc, scrie ro-viral.video. Puteți vedea video-ul care a devenit viral pe internet:

- Un elev caruia i s-a facut rau in timpul probei de matematica de miercuri a examenului de evaluare nationala, in centrul de la Masloc, a fost transportat la Spitalul de Copii din Timisoara, a anuntat sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Timis, Aura Danielescu."Un elev caruia i s-a facut rau…