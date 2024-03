Un tânăr din Sălilștea își licitează porumbeii pentru a construi o casă unei familii nevoiașe cu 8 copii Claudiu Petruț, un tanar din Saliștea, iși liciteaza porumbeii pentru a ajuta familii nevoiașe, a demarat o noua campanie. De data aceasta, barbatul vrea sa construiasca o casa unei familii nevoiașe cu 8 copii din Zlatna. Claudiu Petruț, tanarul pasionat de porumbei din Saliștea, continua sa faca bine celor care au nevoie de ajutor și […] The post Un tanar din Salilștea iși liciteaza porumbeii pentru a construi o casa unei familii nevoiașe cu 8 copii first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

