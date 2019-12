Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor si-a pierdut viata, joi seara in Capitala, dupa ce a fost strivit de un colac de sarma de cateva sute de kilograme. Accidentul s-a petrecut in cartierul Vitan, la o firma care produce cabluri. Rola de fier era ridicata de o macara, iar chingile cu care era prinsa incarcatura, s-au rupt exact…

- Florin Pastrama si Brigitte Sfat au ieșit la un cunoscut mall din Capitala. Cei doi au mers la un salon de infrumusețare, au scos bani de la bancomat și totul parea a fi in regula. Numai ca, la plecare, Brigitte Sfat și Florin Pastrama a inceput sa se certe. Brigitte Sfat a tipat la Florin…

- Scene de groaza in Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza intr-o sala de curs, la Timișoara:…

- O adolescenta in varsta de 16 ani și o alta persoana au ajuns la spital, iar 9 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Capitala, in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un apartament de pe strada Arbore Hatmanul, din Sectorul 1.Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a izbucnit…

- Un calator a ramas cu piciorul prins intre usile trenului dupa ce a forta intrarea dupa anuntul de inchidere a usilor. Acesta a refuzat primul ajutor si a parasit pe cont propriu incinta metroului, anunta directorul general al Metrorex, Marin Aldea, intr-un comunicat."Metrorex informeaza ca,…

- Doua gaști din Capitala și-au reglat conturile, in Piața Victoriei, in noaptea de duminica spre luni. Barbații aveau bate și obiecte metalice ascuțite, dar și alte arme. In urma conflictului, un barbat a murit, iar altul a fost dus la spital cu rani grave.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul…

- Un barbat de 42 de ani a alimentat intr-o benzinarie din București, apoi a refuzat sa plateasca și a amenințat casiera, cerandu-i bani. Femeia amenințata a fugit sa ceara ajutor, incercand sa se adaposteasca in interiorul unei spalatorii auto din apropiere, dar individul a urmarit-o și a accelerat…