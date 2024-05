Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat mama in bataie. El s-a predat politistilor la indemnului fiului sau caruia i-a povestit ce facuse.

- Tinerii acuzați ca au ucis in bataie un barbat in Crangași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile! Acuzațiile in cazul lor sunt foarte grave, astfel ca baiatul de 16 ani și tanarul de 20 de ani iși vor petrecere urmatoarele 30 de zile in arest. Iata cine ar fi trebuit sa fie, de fapt, adevarata…

- Cei doi tineri care batut crunt un barbat de 46 ani, intr-o intersectie din apropierea parcului Crangasi din București, au fost arestați, informeaza News.ro. Victima a murit in urma atacului. Tinerii de 16, respectiv 20 de ani, s-au predat ulterior la sectia 20 de Politie din Capitala.

- Un caz infiorator a zguduit liniștea unui cartier din Capitala și a pus in alerta oamenii legii. Un barbat de 46 de ani a sfarșit in condiții crunte, dupa ce a fost atacat, marți seara, și lovit fara mila. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au reușit sa fuga, iar polițiștii i-au cautat aproape…

- Un tanar, de 22 de ani, si-a omorat in bataie unchiul, de 70 de ani, dupa ce au baut impreuna si s-au luat la cearta. Polițiștii argeșeni au fost sesizați, pe 2 mai, prin 112, cu privire la un scandal izbucnit, pe fondul consumului de alcool, pe raza comunei Coșești, intre un barbat de 70 de ani și…

- Scene de groaza in Timiș, unde un barbat a incercat sa se sinucida fix in Sambata Mare. Gestul șocant a fost facut chiar de fața cu familia, barbatul alegand sa iși dea foc de fața cu fiul și nepotul sau. Norocul sau a fost ca cei doi au stins flacarile.Omul a ajuns insa la spital"Azi, 4 mai 2024, in…

- Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Un barbat din Sancel, de 53 de ani, ar fi fost omorat in bataie de un tanar…

- Atac sangeros la Iasi, intr-un caz care a socat o tara intreaga. O tanara de 20 de ani se zbate intre viața și moarte la spital dupa ce a fost lovita in repetate randuri cu ciocanul in cap de 25 de ani. Individul a atacat-o fara mila chiar in momentul cand femeia i-a deschis usa. […] The post Scene…