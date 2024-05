Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat mama in bataie. El s-a predat politistilor la indemnului fiului sau caruia i-a povestit ce facuse, scrie news.ro.

- Un barbat și mama lui au fost batuți in propria casa cu bate și țeviDupa incident, barbatul agresat in varsta de 35 de ani a sunat la 112 și a cerut disperat ajutorul oamenilor legii. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, dar și doua ambulanțe. Femeia a fost grav ranita și…

- Un caz infiorator a zguduit liniștea unui cartier din Capitala și a pus in alerta oamenii legii. Un barbat de 46 de ani a sfarșit in condiții crunte, dupa ce a fost atacat, marți seara, și lovit fara mila. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au reușit sa fuga, iar polițiștii i-au cautat aproape…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- CRIMA in Alba: Un barbat ar fi fost ucis de un prieten de pahar. Agresorul a fost prins de poliție O crima s-a petrecut in județul Alba, miercuri, 10 aprilie 2024. Din cate se pare, un barbat de 53 de ani ar fi fost ucis de un tanar de 29 de ani. Crima s-ar fi produs in localitatea Sancel, iar fapta…

- Un barbat care conducea un buldoexcavator a incercat sa loveasca de mai multe ori o autospeciala de poliție in județul Teleorman. Agenții au tras mai multe focuri de avertisment. Un sofer pe un buldoexcavator a fost urmarit de politisti, dupa ce a distrus mai multe culturi de mazare, a incercat sa loveasca…

- Scene ireale au avut loc dupa un meci de hochei intre doua echipe de copii! La finalul meciului, jucatorii echipei din Harghita au stricat bucuria rivalilor din Brașov și au sarit pe ei, la propriu, cu pumni și picioare. In imaginile surprinse de oamenii din public, se vede cum arbitrul incearca, in…