Suma de care are nevoie un pensionar român ca să supravieţuiască într-o lună de zile Romania numara aproape 5 milioane de pensionari. Din totalul pensionarilor din sistemul public de pensii din Romania, numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.811.420 de persoane, dintre care 2.188.234 femei, in timp ce pensia medie se situa la 2.507 de lei. Un motiv de bucurie pentru milioanele de pensionari este […] The post Suma de care are nevoie un pensionar roman ca sa supravietuiasca intr-o luna de zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa celebra Coldplay a facut show și joi seara pe Arena Naționala, fiind al doilea concert in Romania dupa cel de miercuri. Prima data, solistul Chris Martin a invitat pe scena un tanar cantareț de manele din Romania, pe nume Babasha, insa publicul nu a gustat momentul. Fanii veniți la concert au…

- Polițiștii și jandarmii buzoieni au descins, miercuri, in cateva palate din Calvini, o comuna din Buzau celebra pentru construcțiile faraonice ridicate de romii din zona. Anchetele vizeaza comerțul cu mobilier de lux, cumparat din Egipt și vandut „la negru” in Romania.

- Retailerul scandinav JYSK continua expansiunea in Romania, prin inaugurarea joi, 16 mai, a unui nou magazin in Buzau. Situat pe Calea Eroilor, langa Kaufland, JYSK Buzau Eroilor devine cel de-al doilea magazin al companiei in acest oraș și al 142-lea la nivel național. Noul magazin, cu o suprafața de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a avut loc marți dupa-amiaza in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 18.32 in județul Buzau.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, la Digi24, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. „Noi credem in sansa domnului general Ciuca”, a subliniat el, adaugand ca liderul PNL va fi „un presedinte extrem de echilibrat si extrem de necesar pentru Europa,…

- In primele 3 luni ale anului 2024, autoritațile au capturat peste 14 milioane de țigarete, in valoare de peste 15 milioane de lei pe piața neagra. Circa 85% dintre capturi (12 milioane de țigarete de contrabanda) au fost inregistrate in zona de sud a țarii. Exista o creștere a traficului ilicit de produse…

- Parca mai sincer ca oricand, prezentatorul matinalului de la Kiss FM a facut o marturisire surprinzatoare. Mihai Bobonete a reușit sa afle cine este femeia celebra din Romania care l-a cucerit pe Catalin Oprișan. Jurnalistul a raspuns fara sa stea pe ganduri. „Ne-a marcat tinerețea și copilaria” Invitat…

- Deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimas Cadariu, le cere colegilor din Parlament sa sustina adoptarea proiectului de lege privind organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania pe fondul ingrijorarilor legate de evolutia epidemiei de rujeola. El afirma ca in Romania, s-a…