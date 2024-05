Crimă înfiorătoare în Capitală! Bărbat omorât în bătaie în Crângași. De la ce ar fi pornit conflictul Un caz infiorator a zguduit liniștea unui cartier din Capitala și a pus in alerta oamenii legii. Un barbat de 46 de ani a sfarșit in condiții crunte, dupa ce a fost atacat, marți seara, și lovit fara mila. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au reușit sa fuga, iar polițiștii i-au cautat aproape […] The post Crima infioratoare in Capitala! Barbat omorat in bataie in Crangași. De la ce ar fi pornit conflictul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

