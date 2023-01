Stiri pe aceeasi tema

- „Sa nu aveți așteptari extraordinare. A fost o discuție buna, am avut dezbaterea astazi. Am facut pași in direcția buna. Concluzia mea este simpla: toți actorii au ințeles ca avem o problema care trebuie sa fie rezolvata. In cursul anului 2023, sa fie incheiat cu un rezultat pozitiv pentru Romania și…

- In aceasta dimineața, acolo a inceput Consiliul pentru Justitie si Afaceri Interne (JAI), privind extinderea zonei de libera trecere cu trei state – Romania, Bulgaria si Croatia. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei. Olanda ar fi…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne (JAI), avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia, o tema care in ultimele saptamani a starnit foarte multe discutii,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, ramane decis sa foloseasca dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, anunța publicația austriaca Kleine Zeitung. La randul sau, cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat, marți, ca Austria se opune integrarii Romaniei in…

- Cu mai puțin de o saptamana inainte de reuniunea Consiliului JAI, șeful guvernului Austriei, cancelarul Karl Nehammer, a declarat ca țara lui inca nu susține aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Austria a ramas singura țara din Spațiul Schengen care se opune primirii Romaniei in aceasta…

- Ministrul austriac de Interne a declarat recent ca este un moment nepotrivit pentru extinderea Spațiului Schengen, cand sistemul frontierelor externe nu funcționeaza.Austria devine acum a treia țara, dupa Olanda și Suedia, care are unele rezerve privind aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației.Eugen…

- Inaltul oficial european a declarat, vineri, pentru Digi24, ca Romania „indeplinește toate criteriile” pentru a intra in spațiul Schengen și ca nu exista niciun motiv pentru care acest lucru sa nu se intample.Declarațiile vicepreședintei Comisie Europene și comisar pentru democrație și demografie vin…