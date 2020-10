Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor, realizatorul emisiunii Punctul de Intalnire de la Antena 3, a estimat cresterea cazurilor in urmatoarele zile, pe baza a ceea ce s-a inamplat in ultima saptamana. Calculul matematic simplu arata ca peste 10 zile, Romania ar putea avea intre 5.000 si 7.000 de noi infectari cu COVID in fiecare…

- "Numarul de azi care se raporteaza la ora 13, este cel mai mare numar de pana acum. Pentru restaurante eu ce am zis, este ca in cazul in care se decide deschiderea lor, partea medicala stabilește condițiile in care ele vor funcționa. Astazi va avea loc ședința in acest sens și acolo se vor stabili…

- Secretarul de stat, Raed Arafat a afirmat, luni seara, ca problema pandemiei nu va putea fi rezolvata odata cu apariția unui vaccine anticoronavirus. „Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a afirmat seful DSU la postul Antena 3. „Cum au zis si cei de la OMS,…

- "Daca nu avem probleme, dar vrem sa le cream, se vor gasi suficienți care sa ni le creeze din ce in ce mai mult", este de pareree medicul Ioan Cordos. Acesta a facut o precizare si despre distanțarea sociala, spuinand ca "distanțarea sociala o faci atunci cand exista o societate pe clase și așa mai…

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 681 de noi cazuri de COVID-19. Numarul este mai mic decat in zilele precedente, dar si testele facute au fost mult mai putine. A scazut si numarul de cazuri in judetul Timis (sase), dar a fost raportat si un deces. Pana astazi, 20 iulie, pe ... The…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre documentul facut public de CNSU, potrivit caruia Romania va indeplini condițiile pentru starea de urgența in perioada 1-3 august, iar in luna septembrie va ajunge la un milion de cazuri active.

- Raed Arafat spune ca Romania a ajuns sa fie prima tara din UE la numarul de infectari pe zi din cauza ca oamenii s-au relaxat mai mult decat era cazul deocamdata. "De ce sa ne ascundem dupa deget - am inceput bine, am luat masuri care pe unele parți erau mai bune, pe altele erau mai relaxate…