- Un accident aviatic putea duce la o adevarata tragedie. Un avion militar s-a prabușit in curtea unei case din Texas, iar din fericire, cei doi piloți care se aflau la bordul aeronovei au scapat cu viața. De asemenea, cauza accidentului este inca necunoscuta și se fac in continuare cercetari pentru a…

- Viviana Sposub rupe tacerea abia acum despre desparțirea de celebrul Ionuț Rusu, actor de comedie. Deși frumoasa moldoveanca formeaza un cuplu cu George Burcea, trecutul inca o urmarește, așa ca vedeta a ținut sa clarifice lucrurile despre relația cu Ionuț Rusu. Cum și-a pierdut o buna prietena din…

- Producatorii de apa de izvor se plang ca facturile la energia electrica sunt cu 90% mai mari fața de 2020. In plus, prețul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20%, iar prețul ambalajelor a crescut cu aproape 50%, spun producatorii. Ca urmare, ei anunța ca sunt nevoiți sa majoreze prețul la apa…

- De la inceputul acestui an, la nivelul județului Bacau au fost inregistrate 6 accidente rutiere avand ca principala cauza preocupari de natura a distrage atenția. Dintre acestea, unul a fost grav cu un ranit grav și 5 accidente ușoare cu 8 raniți... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In seara zilei de 25 august a.c., politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Buzau, impreuna cu jandarmi, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Buzau a fost montat fara drept un cort de petrecere. La fata locului s-au deplasat politistii si jandarmi,…

- Comunicat de presa Prefectura Prahova Conform informațiilor primite de la Direcției de Sanatate Publica Prahova, aducem la cunoștința faptul ca, in acest interval de timp, Serviciul de Ambulanța Județean nu a primit solicitari prin sistemul unic de urgența pentru manifestari gastro-intestinale in municipiul…

- CARAȘ-SEVERIN – Cod roșu de probleme pe Semmeringul Banațean! Astfel semnaleaza cei de la Trainspotting Oravița cele intamplate la finele saptamanii pe calea ferata Anina-Oravița! Vineri și sambata, mecanicii și turiștii veniți sa calatoreasca pe cea mai veche cale ferata montana din Romania au intampinat…

- In urma cercetarilor efectuate, șoferul care s-a rasturnat cu mașina pe raza localitații Dragomirești este o femeie in varsta de Post-ul Folosirea telefonului, posibila cauza a accidentului de la Dragomirești apare prima data in Gazeta Dambovitei .