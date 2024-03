Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut o serie de dezvaluiri despre relația ei cu Marius Elisei. Vedeta a recunoscut ce parere avea regretata sa mama despre fostul sau ginere, dar și despre desparțirea lor. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce sfaturi i-a oferit Mioara Roman in cele mai grele momente. Ce credea Mioara…

- Cornel Pasat și Oana Roman au format unul dintre cele mai controversate cupluri. Cei doi au avut o relație de șapte ani, care s-a terminat in mod surprinzator. Dupa 17 ani, dansatorul a ieșit public și a vorbit despre relația lor și motivele care au dus la ruptura iremediabila. Cornel Pasat, despre…

- Cornel Pasat face noi dezvaluiri despre relația pe care a avut-o cu Oana Roman in urma cu aproximativ 17 ani. Fondatorul trupei Flamingo Boys spune despre fosta iubita ca este o fire rebela și orgolioasa.Relația dintre Cornel Pasat și Oana Roman a fost adusa in prim-plan, dupa ce fiica lui Petre Roman…

- Catinca Roman și-a spus parerea despre casnicia pe care sora ei a avut-o cu Marius Elisei. Sora Oanei Roman considera ca un barbat potrivit pentru aceasta a fost Cornel Pasat, cel cu care a pastrat o legatura frumoasa și dupa desparțire.Invitata in emsiunea „Xtra Night Show”, Catinca Roman a vorbit…

- Cornel Pasat a comentat situația tensionata in care se afla Oana Roman și Marius Elisei. Dansatorul a ramas in relații bune cu vedeta, in urma relației dintre ei și au colaborat de-a lungul anilor pe partea profesionala.

- Oana Roman a dezvaluit ca Marius Elisei ar suferi de tulburare narcisica, iar viața lor impreuna a fost un calvar. Marius ar fi foarte gelos și chiar amenința barbații din jurul Oanei.„Incepe ca cea mai frumoasa poveste de dragoste din lume si te intrebi mereu wow ce am facut sa merit asa ceva, atat…

- Oana Roman a dezvaluit ca Marius Elisei ar suferi de tulburare narcisica, iar viața lor impreuna a fost un calvar. Marius ar fi foarte gelos și chiar amenința barbații din jurul Oanei.„Incepe ca cea mai frumoasa poveste de dragoste din lume si te intrebi mereu wow ce am facut sa merit asa ceva, atat…

- Oana Roman a facut, de curand, dezvaluirile momentului despre casnicia cu Marius Elisei. Vedeta din showbiz-ul de la noi a vorbit despre relația toxica și "gelozia macabra” de care a avut parte de-a lungul celor opt ani. Iata ce dezvaluiri sumbre a facut vedeta!