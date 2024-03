Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a cumparat carne tocata de la Lidl Romania, dar a avut parte de șocul vieții sale cand a ajuns acasa cu toate cumparaturile. Vedeta a vrut sa se apuce de gatit, dar a avut parte o neplacuta. Ce a pațit fiica lui Petre Roman? Oana Roman a sesizat ANPC dupa ce a cumparat […] The post Oana Roman…

- Ieri, Mioara Roman a fost inmormantata. Au fost momente grele pentru intreaga familie. Cele doua fiice, Oana și Catinca Roman au avut alaturi oameni apropiați, care au doar cuvinte de lauda la adresa Mioarei Roman, despre care persoanele dragi spun ca a fost un om deosebit.

- Mioara Roman va fi inmormantata astazi, 26 februarie 2024, la Cimitirul Reinvierea. Oana Roman a avut mai multe cerințe cu privire la acest eveniment tragic și le-a discutat pe toate cu Gabriela Lucuțar. Iata ce detalii importante a divulgat organizatoarea catre Antena Stars!

- Oana Roman trece prin clipe de coșmar! Vedeta o vede astazi pentru ultima oara pe femeia care i-a dat viața! Mioara Roman va fi inmomrantata astazi la cimitirul Reinvierea din Capitala. Gabriela Lucuțar, declarații dureroase, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Roman și-a speriat teribil mama. Vedeta vorbește despre momentele de panica prin care a trecut Mioara Roman atunci cand a primit vești eronate despre fiica ei. Ce a facut vedeta și cum a reușit sa iasa din situație.

- Cornel Pasat a comentat situația tensionata in care se afla Oana Roman și Marius Elisei. Dansatorul a ramas in relații bune cu vedeta, in urma relației dintre ei și au colaborat de-a lungul anilor pe partea profesionala.

- Oana Roman este o vedeta cunoscuta din Romania, iar anul 2023 a fost unul plin de provocari. Dupa divorțul de Marius Elisei, fiica lui Petre Roman nu-și pierde speranța și și-ar mai dori sa ajunga in fața altarului, alaturi de un barbat potrivit.