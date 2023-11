Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, susține ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, manipuleaza și transmite fake news pe scandalul legat de parcul IOR.”Primarul general manipuleaza și distribuie fake news-uri! Cererea de anulare a retrocedarii din Parcul IOR este la instanța competenta și are toate…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a intervenit, marți, in timpul conferinței de presa susținute de Nicușor Dan despre amenda de 35 de milioane de euro data de Poliția Locala proprietarului terenului din parcul IOR pentru schimbarea destinatiei spatiului verde sau reducerea suprafetei de spatiu…

- Gabriela Firea a scris pe pagina sa de Facebook ca primarul Capitalei a mințit cand a spus ca nu a primit aviz de la CFR pentru a lucra pe timpul verii la Podul Grant.„Jumatate de Bucuresti este in continuare blocat! Primarul Capitalei trebuie sa acționeze imediat pentru ca lucrarile la Podul Grant…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a anunțat marți ca incepand de saptamana viitoare, elevii și parinții din București vor fi invitați sa completeze un chestionar pentru a le afla parerile despre testarea antidrog in școli, informeaza Hotnews. Ce spun elevii și parinții contactați de Libertatea. Inainte…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a anunțat, marți, ca a atacat in instanța Primaria Capitalei și cere anularea retrocedarii terenului de aproximativ 12 hectare din Parcul IOR. Prefectul solicita anularea dispozitiilor de primar din anul 2005 prin care s-a retrocedat acea parte a parcului, ramasa…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, intervine in scandalul iscat intre primarul general, Nicușor Dan și primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, dupa ce edilul de la Capitala s-a erijat in organ de control in legatura cu autorizațiile de construire emise de primaria de sector.Intr-un punct de vedere remis…

- Astazi, prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a fost in control in Parcul Floreasca din București, pentru a verifica locurile de joaca. Ce probleme au fost depistate? Au fost verificate caile de acces, atracțiile din spațiile de joaca, sistemul de supraveghere video și arborii care ar putea reprezenta…