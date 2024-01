Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de investigatii Mediapart dezvaluie modul in care actualul ministru de interne al Frantei, Gerald Darmanin, si fostul sau sef de cabinet Jerome Fournel ar fi ajutat PSG sa evite plata impozitelor pentru transferul lui Neymar in vara anului 2017, informeaza rmcsport.fr, conform news.ro.Potrivit…

- Ministrul de Interne al Franței, Gerald Darmanin, susține ca Benzema are legaturi cu Frația Musulmana, iar senatoarea Valerie Boyer a cerut sa ii fie retrasa cetațenia franceza și chiar Balonul de Aur. Și europarlamentarul Nadine Morano și jurnalistul Frank Tapiro l-au acuzat pe Benzema ca este un colaborator…

- Fotbalistul Karim Benzema (35 de ani) este protagonistul unui scandal de proporții in Franța, dupa ce starul de la Al Ittihad și-a aratat susținerea fața de palestinienii din Fașia Gaza. Citește și: Judecatoarea acuzata ca se droga și lua mita de la traficanți ramane in arest preventiv Ministrul de…

- Un barbat care a incercat sa atace un altul cu un cutit in apropierea unei sinagogi din orasul Cannes, sudul Frantei, a fost arestat miercuri de politie, relateaza dpa.Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca ofiterii de politie au arestat un barbat foarte periculos, inarmat cu un…

- Gerald Darmanin, ministrul de interne francez, a declarat ca „domnul Karim Benzema are legaturi notorii cu Frația Musulmana”. Considerata o organizație terorista in Franța și Statele Unite. Intr-o cariera plina de scandaluri, inca o acuzație pentru Karim Benzema, extrem de grava in contextul razboiului…

- Ministrul de Interne al Franței, Gerald Darmanin (41 de ani), a anunțat ca numarul forțelor de ordine detașate pentru amicalul „Cocoșului Galic” cu Scoția, de marți seara, va fi dublat, in urma atentatului terorist produs luni seara in Belgia, la Bruxelles, cand un imigrant tunisian a impușcat mortal…

- Ministrul francez de interne, Gerald Darmanin, a ordonat joi interzicerea protestelor pro-palestiniene in conditiile in care exista riscul ca acestea sa „genereze tulburari ale ordinii publice”, ce pot conduce la arestari, scrie Agerpres. Ministrul de interne a transmis acest ordin printr-o scrisoare…

- Ministrul de interne al Franței a interzis toate manifestațiile pro-palestiniene din țara, transmite BBC.Gerald Darmanin a ordonat ca cetațenii straini care incalca regulile sa fie "sistematic" expulzați. Masura vine in contextul in care guvernele europene se tem de o creștere a antisemitismului…