- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, compara secția de cardiologie a Spitalului de Urgența pentru Copii "Marie Curie” cu cel mai avansat spital de pediatrie din SUA: „erau lucruri perfect comparabile. Modelul din Romania este foarte apropiat”.

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

- In cadrul sedintei Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea Ministerului Finantelor pentru contractarea de servicii de asistenta juridica si reprezentare in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei in cauza inregistrata cu nr. F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanta francofon…

- "Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel de saptamani, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit fata de situatia de anul trecut. Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica dupa ce se inregistreaza trei saptamani consecutive de depasire…

- Romania, data in judecata de Pfizer . Guvernul va imputernici joi, printr-un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care compania Pfizer l-a intentat statului roman. In ședința Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea…

- Directorul medical al Spitalului Matei Bals din București, Adrian Marinescu, a declarat miercuri, 24 ianuarie, la Medika TV, ca in Romania antibioticele ajung sa fie consumate ca bomboanele si ca acestea nu sunt eficiente in infectiile virale.„Principiul de a folosi antibioticele nu e inteles foarte…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Valeria Herdea, s-a intalnit miercuri, 17 ianuarie, cu reprezentantii medicilor de familie si ai medicilor din ambulatoriul clinic, nemulțumiți de tarifele decontate de CNAS. Potrivit surselor Libertatea, joi urmeaza o noua runda de discuții.Medicii…