Scandal la un an de la moartea lui Petrică Mîţu Stoian (VIDEO) Moartea artistului Petrica Mițu Stoian a provocat o mare durere, dar și o mare lupta in sanul familiei sale. La un an de la moartea artistului are loc un scandal pe care nu și l-ar fi dorit. Moartea artistului a indoliat toata țara . Interpretul de muzica populara se internase intr-o clinica privata, acolo unde urma un tratament post COVID, dar organismul cantarețului nu a rezistat. La un an de la trecerea in neființa a regretatului solist, mai mulți artiști au organizat un concert in memoria lui Petrica Mitu Stoian, insa acesta era cat pe ce sa nu mai aiba loc, din cauza surorilor interpretului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

