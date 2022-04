Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile online la nivel global sunt preconizate sa depaseasca 5 trilioane de dolari in 2022 si 7 trilioane de dolari in 2025, spune Wouter Roels, senior vice president marketing international, FedEx Express Europe. FedEx Express, subsidiara a FedEx Corp., cea mai mare companie de transport express…

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…

- Dupa decizia luata de CFR Calatori, de a pune la dispoziția refugiaților din Ucraina calatorie gratuita spre frontiere, și Ungaria ia aceasta masura. Practic, a fost incheiat un acord intre CFR Calatori și compania MAV Start, prin care refugiații care vor sa ajunga in țari din Europa calatoresc gratuit…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline si alte medicamente derivate din plasma umana, precum si asociatia reprezentativa a sectorului producatorilor de terapii cu proteine plasmatice - PPTA (Belgia) cu amenzi in valoare totala de 353,4 milioane…

- Un judecator federal american a dispus luni ca fortele aeriene sa le plateasca daune de peste 230 de milioane de dolari supravietuitorilor si familiilor victimelor unui atac armat care a avut loc in Texas in 2017, pentru ca nu au semnalat cazierul judiciar al autorului atentatului, relateaza AFP.…

- Un cub realizat din 186 de kilograme de aur pur, de 24 de karate, a aparut in Central Park din New York, informeaza New York Post . Cubul, care nu e de vanzare, este opera artistului german Niclas Castello și este evaluat la aproximativ 11,7 milioane de dolari. Piesa de arta are propria echipa de securitate.…

- O angajata care lucreaza pentru BNP Paribas SA la Londra a caștigat 2,7 milioane de dolari din partea unui judecator care a criticat „sistemul netransparent al salariilor” și a cerut un audit unic pana acum pentru a arata daca barbații sunt mai bine remunerați decat femeile

- Valoarea totala a tranzactiilor din Romania in 2021 a fost de 6,2 miliarde de dolari (5,2 miliarde de euro), cu 32% mai mult decat in anul anterior, evidentiind increderea solida a investitorilor in mediul de afaceri din Romania si in redresarea acestuia post-Covid, in special in a doua jumatate a anului.…