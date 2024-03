Stiri pe aceeasi tema

- O colectie reunind peste 900 de suveniruri si opere de arta ale lui Elton John a fost vanduta cu peste 20 de milioane de dolari la mai multe licitatii, a anuntat joi casa Christie's, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Marea majoritate a acestor obiecte provin dintr-o resedinta luxoasa din Atlanta,…

- BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor…

- O drama a norocului lovește din nou in lumea loteriilor, de data aceasta in Statele Unite, unde un jucator entuziast a ramas fara un premiu fabulos in valoare de 36 de milioane de dolari din cauza unei erori nefericite. Loteria din Florida a dezvaluit ca barbatul și-a pierdut șansa de a incasa marea…

- Fondul suveran norvegian a pierdut 92 de milioane de dolari, din cauza unei greseli intr-un tabel Excel, o suma de doua ori mai mare decit pierderile operationale si accidentale cumulate suferite de acest fond in decurs de zece ani, din 2010 in 2020. O greseala administrativa din februarie 2023 - o…

- Jeff Bezos nu a asteptat prea mult pentru a profita de pe urma cresterii semnificative a actiunilor Amazon.com Inc de la inceputul anului. La mai putin de doua saptamini dupa ce a dat publicitatii planul de a vinde 50 milioane de actiuni ale companiei pe care a infiintat-o, Bezos a renuntat la 24 milioane…

- Fondul suveran norvegian a pierdut 92 de milioane de dolari, din cauza unei greseli intr-un tabel Excel, o suma de doua ori mai mare decat pierderile operationale si accidentale cumulate suferite de acest fond in decurs de zece ani, din 2010 in 2020, relateaza Financial Times (FT), informeaza News.ro.…

- E Jean Carroll a declarat ca are in plan sa cheltuiasca o parte din cei 83,3 milioane de dolari caștigați in procesul de defaimare intentat fostului președinte al SUA, Donald Trump, pe ceva ce acesta uraște.

- Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acordat asistența juridica sindicatului de banci in legatura cu modificarea și prelungirea pana in 2026 a facilitaților de credit pentru capital de lucru in valoare de 150 de milioane USD pentru ALRO S.A., unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu…