O greșeală într-un tabel Excel a dus la pierderea a milioane de dolari Fondul suveran norvegian a pierdut 92 de milioane de dolari, din cauza unei greseli intr-un tabel Excel, o suma de doua ori mai mare decit pierderile operationale si accidentale cumulate suferite de acest fond in decurs de zece ani, din 2010 in 2020. O greseala administrativa din februarie 2023 - o virgula - este cea care costa fondul, unul dintre cele mai importante din lume, reprezentind 1,5%

- O greseala administrativa – o virgula – este cea care costa fondul, unul dintre cele mai importante din lume, reprezentand 1,5% din capitalizarea bursiera mondiala. In februarie 2023, o greseala a fost comisa intr-un tabel Excel de calcul al unui indice financiar. Greseala a fost corectata imediat,…

