Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile. Jandarmii i-au amendat pe cațiva dintre […]